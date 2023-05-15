السنوسي: لدي الطاقة لتولي مهمة قيادة ليبيا

قال محمد الحسن نجل ولي عهد ملك ليبيا السابق محمد السنوسي خلال مقابلة مع صحيفة الإنديندينتي الإسبانية، إن الوقت الآن لا يسمح بإجراء الانتخابات، طالما استمرت التوترات والصراع على المال والسلطة.

أضاف قائلًا: “بلدي اليوم يعدّ غابة، ولا خيار آخر إلا أن أتقدم لقيادتها، ولدي الطاقة لتولي هذه المهمة، والشعب الليبي منح السياسيين الحاليين فرصة لـ 12 عاما واليوم لا يرون أي ثمار على الأرض، ولذا عليهم أن يرحلوا.” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “سيكون من الطبيعي بعد أن تستقر أوضاع ليبيا، أن تعود الشرعية والملكية الدستورية، وتعود أيضا للعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي، و القذافي سيئ، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي، ويجب السعي الآن إلى الوحدة.” وفق قوله.