تقلبات وأمطار متفرقة… حالة الطقس والحرارة في ليبيا اليوم (الاثنين 15 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 15 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب هذا اليوم مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقى.

راس اجدير حتى مصراته-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة هذا اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة علي (ابوانجيم وبعض مناطق الدواخل).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25)مْ، على معظم المناطق.

سرت-الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة هذه الليلة ويوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية على الخليج ويوم الغد على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-38)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة علي غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ علي غدامس والحمادة، بينما تكون مابين (34-37)مْ على باقي المناطق وتسجل تراجع من مساء اليوم.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ, وتسجل تراجع من مساء الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).