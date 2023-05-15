الأرصاد: أجواء متقلبة في أغلب مناطق ليبيا اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء متقلبة اليوم الاثنين على معظم مناطق البلاد مصحوب برياح شمالية غربية على المناطق الغربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية نشطة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلي ( 60 ) كيلومتر / الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي .

وقال المركز في نشرته اليومية إنه من المتوقع أن تكون درجات حرارة مرتفعة اليوم على مناطق الشرق وتسجل تراجع بداية من غد.

ونوه إلى تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.