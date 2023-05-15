أجواء طقس متقلبة مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد ليبيا اليوم الإثنين حالة من الطقس المتقلب على معظم مناطق البلاد مصحوب برياح شمالية غربية على المناطق الغربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح قوية وتصل إلى 60 كم في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وتصحب الرياح القوية درجات حرارة مرتفعة اليوم على مناطق الشرق، وأشارت الأرصاد إلى أن ستسجل تراجعا بداية من يوم الغد.

ولفتت الأرصاد إلى أن السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة. وقالت، إن من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية بداية من يوم الخميس.