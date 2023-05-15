وفد روسي يزور مفوضية انتخابات ليبيا لأول مرة وهذه تفاصيل الزيارة

معتز السلامي – بنغازي

دعم دولي ومحلي، حظيت به المفوضية الليبية العليا للانتخابات، الأحد، لتفعيل دورها كونها المؤسسة الموكل لها إنقاذ البلاد من أزمتها عبر التجهيز والإشراف على الانتخابات.

وأبدت روسيا تقديمه لإنجاح مسار الانتخابات في ليبيا التي تعيش أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

العرض الروسي جاء على لسان وفد من السفارة الروسية ضم جامشيد بولتايف وزير مفوض السفارة وألدار يافاروف مستشار السفارة وأكرم عزارة مدير العلاقات العامة بالسفارة وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.

وقالت المفوضية الليبية في بيانها إن “زيارة الوفد الروسي لمفوضية الانتخابات الليبية هي الأولى من نوعها وجاءت في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام”.

والتقى الوفد الروسي رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الذي أطلعه على “الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية”.

وأطلَعَ مجلس المفوضية الوفد الروسي أيضا على “اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب”.

واستعرض اللقاء “التجربة الروسية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات الانتخابية والآليات والمؤسسات المشرفة على تنفيذها وتبادل الطرفان الآراء والمناقشات حول التجربتين الليبية والروسية”.

كما ناقشا “سبل التعاون وتبادل الخبرات الانتخابية بين المؤسسات والإدارات الانتخابية في البلدين”.

وأعرب الوفد الروسي وفق البيان الليبي عن “استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة”.

دعم محلي للمفوضية

والأحد أيضا، حظيت مفوضية الانتخابات الليبية بدعم آخر من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي أكد أن ” المجلس يعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات ووضع متطلباتها كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023″.

جاء ذلك أثناء زيارة قام بها الأحد لمقر المفوضية العليا للانتخابات أكد خلالها أنه “من المهم ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري”.

وأضاف المنفي خلال زيارته التي التقى خلالها رئيس مجلس المفوضية عمد السائح وفق بيان للمجلس الرئاسي أن “المجلس سيعمل على سد احتياجات المفوضية باعتبارها ذات أهمية بالغة”.

وشدد المنفي على “ضرورة انتهاء لجنة ‫6‏+6 من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت وقبل نهاية يونيو/حزيران المقبل”.

و”6+6″هي لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة والتي شكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات بعد أن اعتبر ذلك التعديل بمثابة “قاعدة دستورية ” للانتخابات الليبية.

المنفي أكد أيضا دعمه “التام للمفوضية ورئاستها”، وفق البيان، الذي أشار إلى أن زيارة المنفي للمفوضية “تأتي في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها في العام 2023 والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عمليًا وفنيًا فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة “.(العين الاخبارية)