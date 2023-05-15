| محمد السنوسي يؤكد استعداده لتولي قيادة ليبيا:”لا خيار آخر إلا أن أتقدم لقيادتها”

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2023/05/15 على الساعة 12:15

: قال ولي العهد الأمير محمد رضا السنوسي إنّ الوقت الآن لا يسمح بإجراء الانتخابات في ليبيا، طالما استمرت التوترات والصراع على المال والسلطة.

وأوضح الأمير السنوسي خلال مقابلة مع صحيفة “الإنديندينتي” الإسبانية أنّ ليبيا تعد اليوم غابة، وأنّه لا خيار آخر إلا أن يتقدم لقيادتها، وأنّ لديه الطاقة لتولي هذه المهمة.

وذكر الأمير السنوسي أنّ الشعب الليبي منح السياسيين الحاليين فرصة لـ 12 عاما، وأنّ اليوم الشعب لا يرى أي ثمار على الأرض، ولذا عليهم أن يرحلوا، بحسب تعبيره.

وأضاف الأمير السنوسي(61 عامًا) أنّه سيكون من الطبيعي بعد أن تستقر أوضاع ليبيا، بالعودة إلى الشرعية والملكية الدستورية، وتعود أيضا للعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي.

ولفت الأمير السنوسي الذي يسعى إلى العودة للمشهد الليبي عبر إعادة الحياة إلى النظام الملكي، إلى أن ليبيا يمكن أن تعمل كـ”خوذة زرقاء” بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى إمكانية لعب العائلة الملكية السابقة دور الوساطة مع ثلاث دول بالمنطقة.

واقترح السنوسي زيارة العواصم الأوروبية الرئيسية، بحثًا عن دعم لخارطة طريق تقدم استعادة النظام الملكي كطريق للهروب من الكابوس الذي أعقب الحرب في ليبيا منذ العام 2011.

موقفه من سيف الإسلام

وبشأن موقفه من سيف الإسلام القذافي المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكنه يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية، قال السنوسي: “أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن الحديث عن الماضي، فمن الواضح أن القذافي فعل أشياء سيئة، لكن حان الوقت للسعي إلى الوحدة.. لا أعتقد أن كل هذا يساعد في بناء ليبيا، بل يضيف المزيد من التعطش للثأر والكراهية”.

كما أشار إلى أنه “من حق الأشخاص الذين يدعمون القذافي أن يفعلوا ذلك ولكن دون أن يفرضوا هذا الخيار بالسلاح. الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين يدافعون عن الملكية”.

دعوة القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا

ودعا السنوسي كل القوات الأجنبية لمغادرة البلاد على الفور، فيما يعاتب أيضًا القادة الليبيين الذين يتمسكون بالحفاظ على امتيازاتهم الشخصية، معتبرًا أن النظام الحالي هو استمرار لنظام القذافي، إذ “المشكلة الرئيسية هي أنه عندما تزرع الزهور، سيكون لديك زهور وعندما تزرع سمًا سيكون لديك سم. التغيير سيأتي من خلال التعليم”.