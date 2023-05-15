| المنقوش تثمن الدور القطري الداعم للاستقرار في ليبيا

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2023/05/15 على الساعة 10:50

: التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، التي بدأت زيارة إلى الدوحة، يوم أمس الأحد.

وبحثت المنقوش مع نظيرها القطري “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها الإعداد لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وثمّنت المنقوش الدور القطري الداعم للاستقرار وصولاً لإجراء الانتخابات، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية، وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف إطلاق النار في السودان”، وفق الخارجية الليبية.

وجاءت زيارة المنقوش لقطر ضمن جولة تقوم بها قبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، التي تهدف إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرار البلاد.