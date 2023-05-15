روسيا تعرض تقديم المساعدة لدعم مسار الانتخابات في ليبيا

عرضت روسيا، الأحد، على ليبيا تقديم المساعدة لدعم مسار الانتخابات في ليبيا التي تعيش ازمة سياسية خانقة.

وجاء العرض الروسي على لسان وفد من السفارة الروسية ضم جامشيد بولتايف وزير مفوض السفارة وألدار يافاروف مستشار السفارة وأكرم عزارة مدير العلاقات العامة بالسفارة وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.

وحسب البيان، التقى الوفد الروسي رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الذي أطلعه على “الإمكانيات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية “.

وأعرب الوفد الروسي، وفق البيان الليبي، عن “استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة”.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتجري لجنة تسمى “6+6” مشكلة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) مباحثات لإصدار قوانين انتخابية “توافقية”.