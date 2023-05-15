مباحثات ليبية أممية للوصول لانتخابـات نزيهة بقوانين عادلة

بحث مبعوث الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة المضي قدما نحو إجراء “انتخابات نزيهة وحرة”، فيما عرضت روسيا المساعدة في دعم الانتخابات.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه بتويتر، الأحد، إنه “بحث مع الدبيبة في طرابلس المضي قدماً نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة”.

وأضاف “اتفقنا على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية”.

وعن ذلك اللقاء قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنه “تناول مناقشة آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع”.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتجري لجنة تسمى “6+6” مشكلة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) مباحثات لإصدار قوانين انتخابية “توافقية”.