قوة نظامية تفصل بين مجموعات متنازعة في ليبيا

‭ ‬تمكنت‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬نظامية‭ ‬تابعة‭ ‬للسلطات‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬متنازعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزاوية‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭. ‬.

ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تندلع‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزاوية‭ (‬40‭ ‬كلم‭) ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭

. ‬وقال‭ ‬العميد‭ ‬أكرم‭ ‬دوة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوة‭ ‬المكلفة‭ ‬فض‭ ‬النزاع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد،‭ ‬‮«‬فور‭ ‬اندلاع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزاوية‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬عسكرية‭ ‬عليا،‭ ‬انتقلنا‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬والنزاع‭ ‬بين‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبجهود‭ ‬الخيرين‭ ‬وحكماء‭ ‬ومشايخ‭ ‬المدينة،‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮».

‬‭. ‬وأضاف‭ ‬دوة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نشر‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع‭ ‬لتفصل‭ ‬بين‭ ‬المتنازعين‭ ‬وتضمن‭ ‬عدم‭ ‬تجدد‭ ‬الاشتباكات،‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬أسباب‭ ‬اندلاعها‭ ‬على‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‮»‬‭. ‬وتسببت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬وتعد‭ ‬مدينة‭ ‬الزاوية‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬المهاجرون‭ ‬الأفارقة‭

. ‬وسواحل‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬الليبية‭ ‬نشاطا‭ ‬لشبكات‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬المهاجرين‭ ‬بحرا‭. ‬كما‭ ‬تصنف‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مدن‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعات‭ ‬بين‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬المتنافسة‭. ‬

ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬غرقت‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬والانقسامات‭ ‬مع‭ ‬حكومتين‭ ‬تتنافسان‭ ‬على‭ ‬السلطة،‭ ‬واحدة‭ ‬مقرها‭ ‬طرابلس‭ (‬غرب‭) ‬ومعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬يدعمها‭ ‬معسكر‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭.‬