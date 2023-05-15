الأرصاد الجوية تحذر من رياح شديدة على هذه المناطق – نشرة الأمطار اليومية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية نشطة على الساحل الغربي، وشرقية على أغلب الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

وتوقع المركز في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن يكون الطقس متقلب هذا اليوم على معظم مناطق البلاد مصحوب برياح شمالية غربية على المناطق الغربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية نشطة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 )كيلومتر/الساعة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السريعة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية خاصة على (مناطق الخليج وسهل بنغازي)، مع درجات حرارة مرتفعة اليوم على مناطق الشرق وتسجل تراجع بداية من يوم الغد.

ونوه التقرير لتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية بداية من يوم الخميس.

والله أعلم