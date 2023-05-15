المنقوش تؤدي أول زيارة لها إلى سلطنة عمان

في أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة بين ليبيا وعمان.

وأعربت الوزيرة عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان، مشيدة بجهودهم في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها تحقيق السلام.