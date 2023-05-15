ناصر عمار يكشف عن تسريبات تسليم الحكومة الجديدة لشخصيتين من مصراتة والزاوية وموقف الدبيبة

تحدث أمر قوة الاسناد في عملية بركان الغضب، ناصر عمار، عن ما أفاد به أنها تسريبات بشأن تسليم السلطة لشخصيتين من الزاوية و مصراتة، موضحاً موقف الدبيبة من هذا الأمر.

وقال ناصر عمار في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك “باختصار، هكذا يريد العم سام

الأتراك في زيارة الدبيبة الأخيرة لهم أبلغوه بنفاذ صبر المجتمع الدولي (امريكا)، وابلغوه بضرورة تسليم السلطة (الحكومة) لشخصية سيتم الإعلان عنها لاحقاً “، حسب قوله.

واضاف “أن تسليم السلطة سيكون محصوراً بين شخصيتين من مصراتة وأخرى من الزاوية، وهما “رياض جحا و محمد المنتصر”، في المنافسة على تولي رئاسة الحكومة الجديدة”.

وأوضح عمار أن “عبدالحميد الدبيبة أبدى عدم ممناعته من تسليم السلطه ولكن بشرط، عدم الملاحقة القانونية والقضائية له”، حسب قوله.

وأشار عمار إلى أن “الملف فوق الطاولة، وبعض الدول المؤثرة في المشهد الليبي بدأت في تحريك الملف ، وبالأمس تم استدعاء رياض جحا لزيارة مصر”.

وقال عمار “في الحقيقة ان نتائج الانتخابات التركية، لها تأثير في المجريات السياسية والملفات الشائكة في ليبيا أمام التدخل المصري المهيمن على القرار في الجهة الشرقية، مضيفاً “نحن في الانتظار .. يتبع”.