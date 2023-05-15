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مؤسسة النفط: استكمال حفر بئر بحقل البوري البحري بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استكمال أعمال حفر البئر الاسترجاعى ( ب4 -49 ) بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن ذلك يأتي ضمن خطة شركة مليته للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل البوري البحري.

وكانت المؤسسة أعلنت استكمال حفر البئر الاسترجاعي ( ب4 -49 ) واختباره على الخانق”64/ 32″ بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا وذلك ضمن خطة شركة مليته للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل البوري البحري.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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