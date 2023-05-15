النايض: عجباً لتلك الأصوات الليبية الداعمة للانتخابات الرئاسية في تركيا والمحاربة لها في بلادهم

هنأ عارف النايض المرشح الرئاسي، الشعب التركي بانتخاباتهم الرئاسية والبرلمانية، وقال: “هنيئا لهم بحفاظهم على حقوقهم في اختيار قياداتهم من خلال صناديق الاقتراع، بدلا من صناديق الذخيرة، أو من خلال صفقات اقتسام الغنائم بين المتنفذين. مهما كانت النتائج، فالشعب التركي هو المنتصر.”

أضاف في تغريدة على تويتر “عجبا لتلك الأصوات الليبية الداعمة للنظام الرئاسي في تركيا، وللانتخابات الرئاسية هناك، والمحاربة، في نفس الوقت، للنظام الرئاسي في ليبيا، والمماطلة في إجراء الانتخابات الرئاسية في بلادنا ليبيا. لعلهم يتمنون لليبيين ما يحتفلون به للأتراك، لنحتفل نحن جميعا بانتخاباتنا في 2023.”

وتابع قائلًا” تنفيذ وتمويل ومراقبة وتغطية الانتخابات من خلال السلطة الحاكمة القائمة، مع ترشح رأس تلك السلطة الحاكمة في نفس الوقت، أمر محفوف بالمخاطر، وتضارب المصالح يضرب مصداقية الانتخابات في مقتل. علينا أن نحل هذا الإشكال في ليبيا قبل فوات الأوان. سلطة الأمر الواقع المشرعنة بانتخابات مشكوك في مصداقيتها، أسوأ من سلطة الأمر الواقع الواضحة في استبدادها.”

واختتم قائلًا: “التحكّم في منظومة الإعلام ومنظومة “دعم” الانتخابات يجب أن يكون خارج سلطة الأمر الواقع. من يرعى الانتخابات يجب ألا يكون طرفا فيها. عاشت ليبيا، وعاش الشعب الليبي، سيّدا على أرضه، ومصدرا وحيدا للشرعية، من خلال أصواته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 2023″.