الحامي: مفوضية الانتخابات ليست جاهزة لإجراء الانتخابات بحسب تقرير لجنة (6+6)

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، أن مجلس الدولة صوّت على تشكيل لجنة لمتابعة السجلين العقاري والمدني والمؤسسة الوطنية للنفط.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قالت إن هناك توافق بين أعضاء لجنة (6+6) لكن لا يزال هناك خلافات بشأن القوانين الانتخابية.

وأشارت إلى أن تقرير اللجنة (6+6) يفيد بأن مفوضية الانتخابات ليست جاهزة بعد لإجراء الانتخابات.

الحامي نوهت إلى أن جلسة مجلس الدولة أمس الأحد عقدت بنصاب كامل وفي الجلسة القادمة سيتم بحث مستجدات العملية السياسية.