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“المنقوش” تبحث العلاقات الثنائية مع نظيرها العماني

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولايةنجلاء المنقوشخلال زيارتها الرسمية لسلطنة عمان صباح اليوم بالعاصمة مسقط، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتم عقد لقاءً ثُنائياً بحثّ فيه سبل توثيق الروابط والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات العربية والإقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت المنقوش خلال حسابها على تويتر:” أثناء زيارتي الرسمية الأولى لسلطنة عمان، سُعدت بحفاوة استقبال معالي وزير الخارجية لوفد بلادي بدر البوسعيدي، زرنا المتحف الوطني ودار الأوبرا”.

وأضافت :” التحية لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم، ولبلد تاريخها عريق، وتراثها مُلهم لمبدعيها وفنانيها، ولها مع الليبيين روابط قوية”.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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