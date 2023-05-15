الدبيبة في مؤتمر علمي: وضحوا للمواطن دعمنا له في المياه

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الاثنين، بمدرج “رشيد كعبار” بجامعة طرابلس، أعمال المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا.

وقدمت في مستهل أعمال المؤتمر، ورقة علمية ركزت على البيانات الأساسية حول الموارد المائية ومقارنتها بالنمو السكاني وحصة الفرد السنوية من المياه المستخدمة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية، إن المؤتمر المنعقد من 15-17 مايو، ستقدم خلاله أوراق علمية مختلفة تركز على إعداد إستراتيجية وطنية للمياه في ليبيا تعمل مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا.

وأكد الدبيبة، ضرورة استكمال الإستراتيجية مع أهمية التنسيق مع إدارة جهاز النهر الصناعي لمعرفة المخزون الجوفي، مع تحديد تكلفة المتر المكعب من المياه وتوضيح الدعم المقدم للمواطن وتوجيهه إلى الاقتصاد في الاستهلاك، وفق قوله.

وحضر المؤتمر كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيرا النفط والغاز محمد عون، والتخطيط محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة