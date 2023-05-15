حملة تفتيشية لسوق الخضار والفواكه بجنزور ومطالبة العمالة بتسوية أوضاعهم

أخبارليبيا24

نبهت إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، العمالة ببلدية جنزور بضرورة مراجعة مكتب العمل والتأهيل لتسوية أوضاعهم القانونية.

وضبط فريق التفتيش خلال هذه الحملة العديد من المخالفات من بينها وجود عدد كبير من العمالة الوافدة في السوق تعمل بدون إجراءات قانونية وشهادات صحية.

واعتبر فريق التفتيش – عقب حملة تفتيشية لسوق الخضار والفواكه ببلدية جنزور تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي”- هذا التنبيه مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم.

وشدد الفريق، على ضرورة المتابعة اليومية من قبل أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية، لهذه العمالة للتأكد من تسوية أوضاعها.

وطالب فريق التفتيش مشرفي السوق، بمخاطبة مكتب العمل والتأهيل ببلدية جنزور، بشأن تنسيب باحثين عن العمل، للعمل بمحلات السوق بدلا عن العمالة الوافدة غير مستوفية الإجراءات القانونية.