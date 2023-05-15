شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة محطة الهضبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الهضبة جهد 30/220 ك ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يجري استكمال باقي أعمال الربط الخاص بالمحول رقم 2 من سحب الكوابل التالفة واستبدالها بأخرى جديدة بعد استكمال تشغيل المحول رقم 3.

وأشارت الشركة إلى أن المحول الأخير على وشك الوصول للمحطة لتركيبه بدلا عن المحول الذي تعرض للاحتراق.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت أمس الأول السبت انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة وأحياء أخرى بالعاصمة طرابلس، بسبب اشتعال النيران بأحد محولات النقل بمنطقة الهضبة قدرة 220/30 .