الميهوب: لن نقبل أن تصبح البعثة الأممية “بول بريمر” الجديد لليبيا

ليبيا – علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، اليوم الأحد، على رسالة المبعوث الأمريكي الخاص ‏لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التي وجهها للأطراف الليبية طالبهم فيها بالعمل على إعداد الإطار القانوني للانتخابات دون تأخير.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” قال إن مجلس النواب لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف أن بلاده لن تقبل أن تصبح البعثة الأممية هي “بول بريمر” الجديد لليبيا، وأن تتخذ ما تراه مناسبا هي لبلادنا.

وتابع الميهوب حديثه:”مجلس النواب يملك قراره، فيما تعمل لجنة 6+6 وفق الخطوط والرؤية الخاصة بها من النواحي القانونية، ولن نقبل بأي إملاءات من أي أطراف”.