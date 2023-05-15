ضمن جولتها الخارجية.. وزيرة الخارجية الليبية تصل سلطنة عمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها المنصب لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقت نجلاء المنقوش في مستهل زيارتها وزير المكتب السُّلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وتبادلت معه الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان.

وأعربت نجلاء المنقوش خلال اللقاء عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان الشقيقة، مشيدة بجهودهم في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها إلى تحقيق السلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تقوم بها وزيرة الخارجية قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، لعدة دول تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.

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