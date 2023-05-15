المنقوش: سُعدتُ بحفاوة وزير خارجية سلطنة عُمان

التقت نجلاء المنقوش وزير الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر البوسعيدي، كما زارت المتحف الوطني ودار الأوبرا في عمان.

وقالت نجلاء المنقوش عبر حسابها على “تويتر”:” أثناء زيارتي الرسمية الأولى لسلطنة عمان، سُعدت بحفاوة استقبال معالي وزير الخارجية لوفد بلادي بدر البوسعيدي، زرنا المتحف الوطني ودار الأوبرا”.

وأضافت المنقوش:” التحية لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم، ولبلد تاريخها عريق، وتراثها مُلهم لمبدعيها وفنانيها، ولها مع الليبيين روابط قوية”.