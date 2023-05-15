محامي السنوسي لـ”أخبارليبيا24″: تم تأجيل جلسة المرافعة إلى 5 يونيو القادم لعدم إحضاره

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي، أحمد نشاد، اليوم الإثنين، إنه تم تأجيل جلسة المرافعة إلى 5 يونيو القادم.

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا″24 أن سبب تأجيل الجلسة بسبب عدم تمكن النيابة العامة إحضار السنوسي “موكلي” من سجن معيتيقة، حيث تنعقد جلسة المحاكمة.

وأضاف المحامي، أن الجلسة انعقدت وللمرة الرابعة تفشل النيابة العامة في جلب موكلي “عبدالله السنوسي” من محبسه بمعيتيقة.

وأكد نشاد أن هيئة المحكمة شددت على عضو النيابة العامة الحاضر في الجلسة على ضرورة تنفيذ قرارها بوجوب إحضار السنوسي للجلسة القادمة التي حدد لها يوم 5 يونيو القادم.

وأشار محامي السنوسي إلى أن جلسة اليوم لم تكن موعد النطق بالحكم، بل كانت جلسة مرافعة، وسبب عدم إحضار موكله إلى مكان انعقاد الجلسة، لسوء التنظيم بين النيابة العامة والقوة الموقوف لديها السنوسي.

وكان محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي، أحمد النشاد، قال الإثنين الماضي إنه تم تأجيل جلسة المرافعة.

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن سبب تأجيل نظر جلسة اليوم بسبب عدم إحضار السنوسي “موكلي” من سجن معيتيقة، حيث تنعقد جلسة المحاكمة.