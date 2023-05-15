الهلال الأحمر درنة: انتشال جثة متحللة مجهولة الهوية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشال جثة متحللة مجهولة الهوية ونقلها إلى مستشفى الهريش لعرضها على الطب الشرعي.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي درنة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تلقي بلاغ من النيابة العسكرية درنة بشأن وجود عدد من الرفات البشريّة في غابة بومسافر.

وبينت جمعية الهلال الأحمر أنه تم التنسيق مع مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة لتكليف الطبيب الشرعي وبحضور الجهات الأمنية تمكن فريق انتشال الجثث والبحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة من انتشال رفات بشرية متحلله مجهولة الهوية من تِلك َالمنطقة .

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي.