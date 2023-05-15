مصلحة الإحصاء: 7 ملايين و100 ألف نسمة عدد سكان ليبيا وفق مؤشرات تقديرية لعام 2022

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني عبد الله علاق، إن عدد سكان ليبيا بلغ 7 ملايين و100 ألف نسمة وفق مؤشرات تقديرية لعام 2022.

علاق وفي تصريحات خاصة قناة “ليبيا بانوراما”،أوضح أن المؤشرات التقديرية بُنيت على معدّل النمو السكاني الذي بلغ 1.7%، وفق أعداد المواليد والوفيات والهجرة من و إلى ليبيا.

وأشار إلى أن المؤشرات التقديرية بُينت على أن معدّل الإناث 104 مقابل معدّل الذكور 100.

ونبه إلى عدم وجود لبيانات حقيقية بأعداد سكان العاصمة طرابلس،لافتًا إلى أن طرابلس تظل هي الأعلى ضمن المنطقة الغربية، تليها المنطقة الشرقية ثم الجنوبية من حيث معدّل السكان.

وبين أن الاضطرابات السياسية والأمنية التي أدّت إلى مقتل وتهجير بعض السكان لم تؤثر بشكل كبير على عدد سكان ليبيا.

وأردف:” لا يوجد لدينا إحصاء رسمي بأعداد المجنّسين والحاصلين على الأرقام الإدارية ضمن التعداد السكاني للبلاد”.

ولفت النظر إلى أن المصلحة بدأت فعليا وفق قرار حكومة تصريف الأعمال بإجراء مسح عام للسكان في ليبيا، من أجل تحديد التعداد السكاني للبلاد.

علاق أكد أن المصلحة بدأت التعاون مع لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بهدف تبيان أعداد السكان في كلّ بلدية تجهيزا للانتخابات العامة المقبلة.