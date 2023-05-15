استئناف طرابلس تؤجل محاكمة “عبد الله السنوسي” لـ 5 يونيو المقبل

قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مدير الاستخبارات العسكرية الليبية السابق، عبدالله السنوسي، إلى جلسة يوم 5 يونيو المقبل بسبب عدم حضوره الجلسة.

وكانت محكمة استئناف طرابلس، أجلت الأسبوع الماضي الحكم على عبد الله السنوسي إلى جلسة اليوم لنفس السبب وهو عدم حضوره.

وقال محامي “عبدالله السنوسي”، أحمد نشاد، في تصريحات صحفية إن سبب تأجيل الجلسة يعود لفشل النيابة العامة في جلب موكله من محبسه بمعيتيقة، لسوء التنظيم بين النيابة العامة والقوة الموقوف لديها.

وكانت عائلة وفريق الدفاع عن مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق، عبدالله السنوسي، أصدروا الاثنين الماضي، بيان وصفوا فيه وقائع محاكمته منذ أسره وحتى الآن بأنها محاكمة غير عادلة لأسباب سياسية ولا تستند على أي أساس قانوني أو أخلاقي، مطالبين بابتعاد الجميع عن تسييس قضية السنوسي، وترك الأمر لنزاهة القضاء.

ولفتوا في البيان إلى استمرار معاناة السنوسي، في محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية المتفق عليها دولياً كالسماح للأطباء بمتابعة أمراضه المزمنة والخطيرة والزيارات العائلية المنتظمة وحضوره لجلسات المحاكمة ولقائه بفريق الدفاع الذي منع من زيارته لأكثر من خمس سنوات.

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يذكر أن السنوسي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 ووجهت إليه تهم تتعلق بمقتل محتجين خلال أحداث فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.