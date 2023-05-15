مصدر بالسلامة الوطنية لـ”أخبارليبيا24″: السيطرة على الحريق في جامعة بنغازي ومنتجع بودزيرة

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية توفيق الشامخ، اليوم الإثنين، أنه تمت محاصرة الحريق الذي نشب في جامعة بنغازي ومنتجع بودزيرة والسيطرة عليه.

وأوضح الشامخ في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الحرائق نشبت في أعشاب جافة بباحة مجمع الكليات “الداخلي” في جامعة بنغازي، وبسبب سرعة الرياح انتشر الحريق بسرعة هائلة واتسعت رقعته، وكذلك هذا ماحدث في منتجع بودزيرة السياحي، حيث اشتعلت النيران في الأعشاب الجافة.

وأضاف، أن فرق هيئة السلامة الوطنية تعمل بالإمكانيات المتاحة لديها، وبتعليمات من رئيس الهيئة اللواء طارق أحمد شيهوب، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل لجنة طوارئ.

وتابع مدير العلاقات العامة أن الجميع متواجدين بغرفة الطوارئ لتقديم المشوره الفنية، بينما تعمل الفرق في الموقعين، وفي انتظار نتائج التقرير المعد من قبل رئيس وحدة إطفاء المدينة لمعرفة أسباب الحرائق.

وأشار الشامخ إلى أنه، تم دعمهم ومساندتهم بفرق أطفاء من شركتي الخليج والبريقة لتسويق النفط والغاز ، والأضرار مادية فقط ولم تسجل أي خسائر بشرية، ولكن يظل رجال الأطفاء معرضين للاختناق بسبب نقص الإمكانيات، مؤكداً ان الإمكانيات لديهم حسب المتاح ولكن ليس بالشكل المطلوب.

يذكر أن البعض يرجح أن سبب الحرائق غالباً يكون برمي أعقاب السجائر على الأعشاب الجافة وبالغابات ، كذلك الزوار الذين يشعلون النيران لغرض الشواء والطبخ ويتركونها مشتعله، بينما يتهم البعض الآخر بائعي الفحم بافتعال النيران قصداً في غابات الجبل الأخضر للحصول على الفحم.