وليد اللافي يشارك بتدشين كابل “BlueMed” البحري في إيطاليا

حضر وفد من الحكومة المنتهية تدشين كابل “BlueMed” البحري في مدينة باليرمو الإيطالية والذي يربط الاتصالات بين القارتين الأوروبية والأفريقية.

وترأس الوفد “وليد اللافي”، إلى جانب رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (LPTIC).

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة Sparkel الإيطالية، إحدى أكبر الشركات في العالم في مجال الكابلات البحرية ومراكز البيانات ونقل المعلومات، ومزود رئيسي لخدمات الإنترنت وتبادل المكالمات الدولية.