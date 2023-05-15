المشري يهنئ أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في بلاده

هنأ رئيس مجلس الدولة خالد المشري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا، وحصوله على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال المشري في برقية التهنئة إن الانتخابات التي جرت في تركيا أوضحت بجلاء ثقافة ووعي الشعب التركي وإيمانه العميق بالتداول السلمي للسلطة.

وتقدم المشري لأردوغان وللشعب التركي بخالص التهاني على نجاح سير الانتخابات كما هنأه بثقة الشعب فيه بالحصول على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب المشري عن ثقته الكبيرة بفوز أردوغان في المرحلة الثانية كما هنأه بفوز حزبه العدالة والتنمية بأعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية.