القطراني يلتقي وفد ائتلاف شركات B F I المحدودة لمناقشة عدد من ملفات المشاريع ذات الأولوية

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني الأحد وفد ائتلاف شركات B F I المحدودة برئاسة صالح عطية وأعضاء الائتلاف مورتي نيكولاس ومصطفى العرفي، بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي وذلك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

القطراني رحب بالوفد الزائر، بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة مثنيًا على الاهتمام الذي ابداه الوفد فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقية بين الحكومة الليبية ووفد الائتلاف.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات المشاريع ذات الأولوية والتي في مقدمتها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مجالات المواصلات والمطارات والتجمعات السكنية والطاقة الشمسية وذلك لوضعها موضع التنفيذ والصعوبات التي تواجه عمل الشركات وسبل حلحلتها.

كما اطلع القطراني خلال اللقاء على عمل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الاستثمار علي السعيدي والمكلّفة بالتواصل المباشر مع ائتلاف شركات B F I لتذليل كافة الصعاب أمامها والبدء في تنفيذ المشاريع المتوقفة .