بالصور.. مداهمة وكـر من 4 طوابق للممارسات غير الاخلاقية وضبط عدد من نساء

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن مداهمة قسم البحث الجنائي منزلاً متكون من 4 طوابق بمنطقة الماجوري تُمارس فيه الدعارة وتعاطي المخدرات من قبل نساء أفريقيات حيث تعرض أعضاء القسم للرماية واصابتهم من قبل أشخاص من نفس المنطقة وتم فرار ثلاثة أشخاص من جنسيات أفريقية وضبط 10 نساء.

وبالتفاصيل وعُقب ورود معلومات لدى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن منزل متكون من 4 طوابق بمنطقة الماجوري تستخدمه نساء من جنسيات أفريقية لممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والخمور حيث يقُمن بإستقطاب الرجال لممارسة الدعارة بهذا المنزل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان_بوشيبة تعليماته بالتأكيد على المعلومات الواردة وضبط كل من تورط في هذه الوقائع .

وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل تم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الماجوري وتم ضبط 10من النساء 3 رجال في حالة تلبس وكما تم ضبط قنينة سعة 6 لتر مملوئة بالمواد المُسكرة .

وعند خروج أعضاء التحريات من المنزل قام مجموعة أشخاص من سكان المنطقة بالرماية على أعضاء التحريات بواسطة أسلحة نارية مما أدى لإصابة أعضاء التحريات إثر الشظايا المُتناثرة وتم التعامل معهم ولاذ بالفرار الأشخاص الثلاثة الذي تم ضبطهم داخل المنزل وكذلك الأشخاص الذين قامو بالرماية وتم إصابة بعض من دوريات القسم .

وتم الإتتقال بالنساء الذي تم ضبطهن إلى القسم وبالإستدلال معهم اعترفن بمانسب إليهن وانهن يقمن بإستقطاب الرجال من الجنسيات الأفريقية لممارسة الدعارة واقامة الحفلات وأن المنزل مُستأجر بمبلغ 5000 آلاف دينار شهرياً.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص ولازال البحث جاري عن الأشخاص الفارين .