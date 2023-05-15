الدبيبة يستعرض مع نورلاند سبل دعم العملية الانتخابية

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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند سبل دعم العملية الانتخابية.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع عبر الفيديو، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، على ضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة كذلك الملف السوداني، مع التأكيد على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع.