الشعاب: على لجنة (6+6) مراجعة ما يتعلق بتوزيع المقاعد الوارد بالتعديل الدستوري

قال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب، إن التعامل مع توزيع المقاعد بالانتخابات البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري 13 معقد، وسيجعل مناطق تحظى بعدد أكبر على حساب مناطق أخرى، مشيرًا إنه على لجنة (6+6) مراجعة ما يتعلق بتوزيع المقاعد الوارد بالتعديل الدستوري الثالث عشر.

وبين أن كتابة القوانين الانتخابية تحتاج الخوض والتركيز في تفاصيل دقيقة، كنظام الترشح وعدد المقاعد الانتخابية، وتزامن إجراء الانتخابات البرلمانية، مجلس الشيوخ، والرئاسية، موضحًأ إن إبقاء المترشحين في انتخابات 24 ديسمبر ضمن الانتخابات القادمة أمر متروك للسلطة التشريعية.