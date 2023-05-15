الدبيبة ونورلاند يبحثان سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللقاء الذي جرى عبر تقنية الفيديو تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة كذلك الملف السوداني، مع التأكيد على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع.

من جانبها أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الدبيبة ونورلاند ناقشا “مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان” واتفق الجانبان “على أن الأزمة هناك تؤكد على الحاجة العاجلة إلى العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة”.

كما تحدث الجانبان عن “الحاجة إلى تطوير إطار قانوني واضح لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر حاسمة بالنسبة للانتخابات وتدعم تطلعات الشعب الليبي”.