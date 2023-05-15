مجلس النواب يوضح حقيقة ايقاف فتحي باشاغا وسبب استدعائه

أوضحت مصادر من رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين حقيقة ايقاف حكومة فتحي باشاغا، بعد تعثرها في أداء مهامها وسبب استدعائه .

وأفادت المصادر أن مجلس النواب، لم يوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا حيث تم استدعاءة لاستجواب نيابي مع حكومته خلال الايام القادمة لمتابعة اداء الحكومة الليبية .

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلام أن مجلس النواب سيناقش في جلسة رسمية له اليوم الاثنين، في بنغازي، مصير حكومة فتحي باشاغا، بعد تعثرها في أداء مهامها، وعدم وفاءه بوعوده ومنها مباشرة عمله داخل طرابلس وإزاحة حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وسائل الاعلام ، أن «بقاء باشاغا على رأس الحكومة بات أمراً غير مقبولاً خاصة في ظل المخالفات المالية والإدارية وأهمها قراره بتكليف (لجان أزمة) تولت صرف مخصصات للحكومة خارج قانون الميزانية، وتجاوزت اختصاص الوزارات الخدمية التي أصبح وجودها شكلي فقط».

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب سالم قنيدي، الاحد على توجه من النواب لإقالة فتحي باشاغا من منصبه برئاسة الحكومة في جلسة الاثنين وتكليف أسامة حماد مؤقتا.

وكانت صحيفة «الاتحاد» الاماراتية نشرت في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، عن رغبة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، التقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الموازية بعد عدم تمكنه في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة البرلمان.