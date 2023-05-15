المشري يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التركية

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هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا.

وبارك المشري في بيان له عبر حساب المجلس على “فيسبوك” حصول أردوغان على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

تابعنا بكل اهتمام الانتخابات التي جرت في بلدكم الشقيق تركيا، والتي

وقال رئيس المجلس :”إن الانتخابات أوضحت بكل جلاء ثقافة ووعي الشعب التركي الشقيق وإيمانه العميق بالتداول السلمي للسلطة، في صورة ديمقراطية ناصعة قل نظيرها”.

وتابع :”نهنئ أردوغان بثقة الشعب التركي بالحصول على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية مع ثقتنا الكبيرة بفوزكم في المرحلة الثانية”.

وواصل المشري في بيانه :”نهنئكم بفوز حزبكم حزب العدالة والتنمية بأعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية، ونجدد لكم التهنئة والدعاء لكم وللشعب التركي الشقيق الذي تربطنا به أواصر الأخوة والدين والجوار”.

وكانت أوضحتْ النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية، تقدمَ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كيلجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكالة الاناضول التركية، أكدتْ أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز نحو 40 بالمائة من أصوات الناخبين، سجلت حصول أردوغان على 52.70 بالمائة مقابل 41.39 بالمائة لكليجدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة، إذ يعدُ حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي لأردوغان، مرشح تحالف الجمهور.