السلامة الوطنية: اندلاع حرائق في زلة وطبرق

أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حرائق في زلة وطبرق محذرة المواطنين من أن الأحوال الجوية في المنطقة الشرقية تساعد على اندلاع الحرائق.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن الفرقة المناوبه بوحدة إطفاء زلة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمزرعة أحد المواطنين اليوم الاثنين بمنطقة الضمران مبينة أنه لم يخلف أضرارا بشرية لكنه أدى لخسائر مادية.

كما تلقت هيئة السلامة الوطنية “طبرق” بلاغا يفيد باندلاع حريق بمنطقة دبوسية فخرجت شاحنة الأطفاء والفرقة العاملة إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

ودعت إدارة الدفاع المدنى بهيئة السلامة الوطنية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة الشرقية ومنطقة الجبل الاخضر مما يساعد على نشوب الحرائق وسرعة انتشارها بالمحاصيل الزراعية والحشائش والأعشاب.