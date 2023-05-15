السفير الأمريكي للدبيبة: لابد من السيطرة على الأراضي والحدود الليبية

ناقش المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة تأمين وقف إطلاق النار في السودان.

وقال نورلاند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”ناقشنا أنا والدبيبة مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان”.

وأضاف نورلاند: ”اتفقنا على أن الأزمة السودانية تؤكد الحاجة العاجلة إلى العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

وشدد نورلاند، على ضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة.

واختتم نورلاند قائلاً: ”كما تحدثنا عن الحاجة إلى تطوير إطار قانوني واضح لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر حاسمة بالنسبة للانتخابات وتدعم تطلعات الشعب الليبي”.