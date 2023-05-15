الأمير السنوسي: ليبيا ستعود للعب الدور الإيجابي بعد عودة الملكية الدستورية

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أكد ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، أن ليبيا ستعود للعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وامكانياتها بعد عودة الملكية الدستورية.

وقال السنوسي من مقابلة مع جريدة “ال انديبندينتي” الإسبانية :”سيكون من الطبيعي أن تستطيع ليبيا، بعد أن تستقر أوضاعها بعودة الشرعية والملكية الدستورية؛ من أن تعود إلى لعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي.

وأضاف ولي العهد :”هذا الدور الإيجابي سيساهم ليس في حل الإشكاليات في ليبيا وإنما سيتجاوزه لمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أشقائنا وأصدقائنا وجيراننا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا”.

وكان السنوسي قال في تغريدة سابقة :”المشاركات التي يتم إطلاعي عليها من المراسلات الواردة إلينا عبر بريدنا الإلكتروني؛ من قبل الكوادر الشابة من مواطناتنا ومواطنينا الأفاضل ، تبعث في أنفسنا أملاً متجدداً في ما يمكن لنا أن نقدم لوطننا من جهود لإعادة بناء نهضته”.

وتابع :”هذه المبادرات التي يشاركنا بها هؤلاء الشباب ، تطرح تصورات من خلاله آلام الواقع الذين وجدوا أنفسهم فيه ، بقدرة وثقة في امكانياتهم ، وقدرتهم على تحويل بلادنا العزيزة إلى الوطن الذي نتطلع جميعاً إلى النجاح في النهوض به، ونفض الركام عن وجهه الناصع”.