إشادات دولية بالأمن والاستقرار في انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبناء والتشييد

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم الاثنين فاعليات المعرض الدولي للبناء والتشييد بنسخته الثانية 2023 ، تحت شعار “معا لإعادة الإعمار”. في مختلف التخصصات بحضور عدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين والقادة الأمنيين واعضاء مجلس النواب.

وأكد قنصل عام جمهورية مصر العربية أحمد الهمشري في كلمة له أن إقامة مثل هذه الفاعليات تؤكد على الاستقرار ببنغازي والانطلاق إلى الأمام نحو البناء والإعمار مشيداً بالاستقرار والأمان الذي تنعم به مدينة بنغازي برعاية القوات المسلحة.

وخلال كلمة له في فعاليات مؤتمر البناء و التشييد ببنغازي أكد وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي أن وزارة الاستثمار تمد يدها لكل من يرغب في الاستثمار في ليبيا.

و أشار السعيدي أن مدينة بنغازي هي مفتاح السلام والاستقرار وأن هناك توجه كبير نحو إعادة الإعمار بالمدينة التي لطالما عانت من ويلات الحرب والارهاب.

و خلال المؤتمر الدولي للبناء و التشييد أوضحت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن مثل هذا المؤتمر يعد فرصة لعقد شراكات دولية و محلية للعمل بشكل مثمر لتحقيق تطلعات سكان مدينة بنغازي .

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري بنغازي الصقر بوجواري أن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت في النهوض ببنغازي، موضحا ان البلدية مدركة ان هذه المرحلة تتطلب تظافر الجهود لوضع رؤية استراتيجية للفترة القادمة يكون القطاع الخاص فعلا بيها.

بدوره رحب رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي صالح العبيدي بكافة الشركات المشاركة في مؤتمر المعرض الدولي للبناء والتشييد، معربا عن آمله في الاستفادة من التجارب المشتركة وإعمار ليبيا.