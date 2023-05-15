المنقوش تشيد بجهود سلطنة عُمان في حلحلة الأزمات الإقليمية والدولية ودعمها لتحقيق السلام

أخبار ليبيا 24

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بجهود سلطنة عُمان في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال لقائها والتقت مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العماني، حيث تجري المنقوش أول زيارة لها إلى السلطنة منذ توليها مهامها.

وخلال اللقاء رحب النعماني بالمنقوش، وجرى تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة، وعبرت المنقوش عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان الشقيقة.

وتجري وزيرة الخارجية جولة خليجية قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى الحشد لإجراء الانتخابات، حيث زارت البحرين وقطر.