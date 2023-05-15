اللواء أبوزريبة يبحث آلية تأمين المقرات الانتخابية بكافة البلديات ومحاربة الجرائم الاقتصادية يساهم في استقرار النظام الاقتصادي الوطني

بحث وزير الداخلية بالحكومة اللواء عصام أبوزريبة آلية تأمين المقرات الانتخابية مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء عصام أبوزريبة اليوم الإثنين مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، وتم مناقشة آلية تأمين المقرات الخاصة بالعملية الانتخابية لمجالس البلدية بكافة البلديات التي تستعد لإجراء الاِنتخابات خلال الفترة القادمة.

كما تم مناقشة آلية السير التي ستتبعها الوزارة في توفير الأمن والاستقرار خلال فترة الانتخابات فِي البلديات، والعراقيل التي قد تواجه رجال الأمن أثناء عملية حماية صناديق الاقتراع وَكيفية تَجنبها.

وأكد الوزير على أهمية سير العملية الانتخابية بصورة صحيحة وآمنة وعلى سعيه لتوفير الدعم اللوجستيكي للجنة وتوفير الأماكن الآمنة للاقتراع وتأمين نقل الأصوات والمراكز الانتخابية والمناطق الحساسية بالبلديات.

وشدد أبوزريبة على ضرورة تعاون اللجنة مع الأجهزة الأمنية؛ لتأمين المراكز الانتخابية حتى لا يتعرضان لأي اعتداء.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية درع شكر وتقدير لوزير الداخلية نظير تعاونه المستمر بما يسهم في تعزيز ونجاح سير العمل الأمني.

وناقش وَزير الداخلية معَ مُدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال اللواء المهدي بيانكو المهَام التي يجب أنّ تقُوم بِهَا الإدارة فِي الفترة القَادمة لتحقيق العدالة وَالحفاظ على اِستقرار النظام الاقتصادي بِالبلاد، إضافة الى مُناقشة بعض القضايا الهَامة المُرتبطة بَتقدِّيم الاِستشارات وَتطوير القدرات فِي مُكافحة جرائم غسيل الأموال.

كمَا تمَّ اِستعراض المشاكل وَالتحديّات التي تُواجه عمل الإدارة أثناء جمع الأدلة وَالمعلومات اللازمة لِتَحليل البيانات وَتقدِّيم التوصيات للجهَات المعنية.

وَشدّد أبوزريبة على ضرورة زيادة الوعي العَام لدي المُجتمع المحلي بِخطُورة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال، وَكيفية الحد مِنهَا وَتجنبها.