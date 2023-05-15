إحباط تهريب كمية من الأدوية المخدرة على الحدود الليبية التونسية

تمكنت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني التونسي بمدنين، جنوب البلاد وعلى الحدود مع ليبيا، من ضبط كمية من الأدوية المخدرة وذلك إثر القيام بدوريتي مراقبة تابعتان لفرقتي الحرس الديواني بالجميلة وبمدنين، وفق بيان لمصالح الديوانة صادر اليوم الإثنين.

وأفادت مصالح الديوانة التونسية بأنه تمت ملاحقة سيارة خفيفة لم يمتثل سائقها لإشارة الأعوان وبإيقاف السيارة وإخضاعها إلى التفتيش تم العثور داخلها على 120 ألف حبة دواء مخدر نوع “بريجابالين“.

وتم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وفق المصدر ذاته.