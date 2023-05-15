المنقوش تبحث مع نظيرها العماني تعزيز التعاون بين البلدين

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، في مسقط مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عُمان.

وعقدت المنقوش مع البوسعيدي لقاءً ثنائيًا لبحث سبل توثيق الروابط والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء المستجدات العربية والإقليمية وتعزيز التعاون بين دولة ليبيا وسلطنة عمان في مختلف المجالات، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأجرت المنقوش خلال تواجدها في مسقط، زيارة إلى المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية، حيث عبرت عن تقديرها لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم، مشيدة بتراثها المُلهم لمبدعيها وفنانيها.

وأشارت المنقوش خلال الزيارة إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وفق الخارجية الليبية.

والتقت المنقوش خلال الزيارة وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، الذي تبادلت معه الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة.

وتجري وزيرة الخارجية جولة خليجية قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى الحشد لإجراء الانتخابات، حيث زارت البحرين وقطر.