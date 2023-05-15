المشاي يناقش مع عمداء بلديات الجبل الغربي سبل تحسين الشبكة في المنطقة

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” مع عمداء بلديات الجبل الغربي الأزمة التي تمر بها منطقة الجبل الغربي من انقطاع للكهرباء ودمار البنية التحتية للشبكة نتيجة العواصف والسيول التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأصدر المشاي خلال الجتماع العديد من القرارات الفورية والعاجلة لإصلاح الشبكة بالإضافة إلى إعطاء موافقته بتسليم ما تحتاجه البلديات من محولات وأعمدة كهربائية وأسلاك نحاسية وتسليمها لهم مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع.

وقدم عمداء البلديات جزيل الشكر لرئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات على استجابتهم السريعة لحل جميع المشاكل التي واجهتها المنطقة.