خارجية هولندا: ندعم إجراء انتخابات شاملة في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوتس موقف بلاده الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية الهولندي في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس بحسب منصة “حكومتنا”.

وأعرب نائب وزير الخارجية الهولندي عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس بعد توسعته.

وعبر الدبيبة عن تقديره للعلاقات الثنائية الليبية الهولندية، مشددا على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبين، وفقا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، والسفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ.