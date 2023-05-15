| “السلامة الوطنية” تدعو مواطني المنطقة الشرقية والجبل الأخضر إلى الحذر

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2023/05/15 على الساعة 20:59

: دعت إدارة الدفاع المدني بهيئة السلامة الوطنية، مساء اليوم الاثنين، الفلاحين والمزارعين وعموم المواطنين بالمنطقة الشرقية والجبل الأخضر إلى الحيطة والحذر، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.

وأكدت الإدارة، عبر صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سوء الأحوال الجوية يساعد على نشوب الحرائق وسرعة انتشارها بالمحاصيل الزراعية والحشائش والأعشاب، مشددة على ضرورة اتباع طرق السلامة العامة تفاديا لهذه الحرائق.