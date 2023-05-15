اللافي يشدد على ضرورة تكثيف العمل بشأن القضاء على الجريمة والمجرمين بمدينة الزاوية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى لـ “الجيش الليبي” مع رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وعدد من ضباط الجيش.

اللافي شدد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، على تكثيف العمل بشأن العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين بمدينة الزاوية، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل المدينة.

كما أكد على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وقال اللافي :” استقرار كافة المدن الليبية، هو شغلنا الشاغل، وتحقيق الأمن فيها هو أولوية قصوى، وسيلمس المواطنون في الزاوية نتائج هذه الجهود قريبًا بعون الله”.

اللافي دعا أهالي الزاوية للالتفاف حول مؤسستي الجيش والشرطة حتى تؤتي نتائج أعمالهم أكلها في أقرب الآجال.