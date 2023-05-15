المشري لـ “أردوغان”: بعون الله ودعائي المستمر ستفوز بالجولة الثانية للانتخابات

الوطن| متابعات

هنّأ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا، وحصوله على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

المشري وعبر بيان صادر عن المجلس رصده موقع الوطن، أوضح أنه كان يتابع بكل اهتمام الانتخابات التي جرت، والتي يراها المشري أنها تعكس إيمان الشعب التركي العميق بالتداول السلمي للسلطة.

وأعرب المشري لأردوغان عن ثقته الكبيرة بفوز حزبه حزب العدالة والتنمية في المرحلة الثانية بعون الله، كما أشاد بفوز الحزب بأعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية، مذكراً بالعلاقات التي تربط ليبيا بالشعب التركي المبنية على أواصر الأخوة والدين والجوار، بحسب تعبيره.